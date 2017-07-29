ارتفاع مؤشر أسعار المنازل بالمملكة إلى 9 نقاط

جدة ــ البلاد

ارتفع مؤشر اسعار المنازل في المملكة تسع نقاط بنهاية الربع الأول من العام الجاري ليصل الى 83 نقطة مقابل 74 نقطة بنهاية الربع الرابع من العام 2016 واحتلت منطقة الرياض اعلى سعر متوسط للعقارات في المملكة بـ 2575 ريال للمتر المربع.

وبحسب التقرير الصادر عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، فان المؤشر يمثل اول ارتفاع ملحوظ في متوسط قيم اسعار العقارات السكنية منذ الربع الرابع 2015.

في حين انخفض مؤشر اسعار العقارات السكنية بشكل مطرد خلال 2016 من 90 نقطة في الربع الأول من العام إلى 74 نقطة بنهاية الربع الرابع من العام نفسه.

وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في الربع الاول من 2017 إلا ان المؤشر لا يزال يسير تحت نقطة الأساس للمؤشر وهي 100 نقطة.

وتم بناء هذا المؤشر اعتمادا على عينة تحوي اكثر من 40 ألف سجل عقاري مقدمة من بعض كبار مقدمي خدمات التمويل العقاري في المملكة، ويقيس هذا المؤشر التغير في اسعار العقارات السكنية بشكل ربعي ابتداء من الربع الأول 2013، بينما نقطة الأساس للمؤشر هي 100 نقطة.

وتم بناء المؤشر باستخدام أسلوب الانحدار الهيدوني (التسعير حسب المنفعة) وهو الأسلوب نفسه المستخدم في عدد من مؤشرات اسعار المنازل الرئيسة في عدة دول كالمملكة المتحدة وأستراليا وكذلك الولايات المتحدة.

وبحسب المؤشر فانه خلال الربع الأول من 2017، حققت منطقة الرياض اعلى سعر للعقارات، حيث بلغ السعر المتوسط للمتر المربع نحو 2575 ريالاً، بينما بلغ السعر في الرياض نحو 2948 ريالا للمتر المربع.

وحصلت المنطقة الجنوبية على اقل سعر متوسط للمتر المربع ليبلغ السعر نحو 1171 ريالا للمتر المربع.