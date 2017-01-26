ارتفاع مبيعات المملكة من الذهب بنسبة 50%

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جدة ــ البلاد

اعلنت شركة “التعدين العربية السعودية” “معادن” تحقيقها رقماً قياسياً جديداً في مبيعات الذهب خلال العام 2016 حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 50 % مقارنة مع العام الماضي ويرجع ذلك إلى بدء التشغيل التجريبي لمنجم الدويحي.

وقالت الشركة إنها تواصل استهداف انتاج 500 ألف أوقية من الذهب سنوياً.

واوضحت الشركة في بيان أمس الاربعاء أن الأعمال الإنشائية، في مجمع الفوسفات في مدينة وعد الشمال الصناعية تسير بالشكل المطلوب.

وحسب بيان الشركة، بلغ الانفاق الرأسمالي الإجمالي لمشروع وعد الشمال 8 مليارات دولار والمصروفة منها حتى نهاية 2016 بلغ 6.6 مليار دولار وغير المصروفة 1.4 مليار دولار.

وقال البيان إن معادن للفوسفات حققت خلال 2016 مستويات غير مسبوقة لإنتاج ومبيعات أسمدة فوسفات الأمونيوم حيث انتجت 2724 ألف طن وبلغت المبيعات 2676 أف طن وكذلك انتاج الأمونيا ومبيعاتها كان أعلى من أي وقت مضى بـ1229 ألف طن و 715 ألف طن خلال العام 2016.

وأرجعت انخفاض إيرادات المبيعات بـ13% في عام 2016، الى الانخفاض الحاد في أسعار الأسمدة الفوسفاتية بـ30% والأمونيا بـ31% والألومنيوم بـ7% على الرغم من زيادة حجم المبيعات وخفض التكاليف.

وبينت أنه خلال العام 2016 انخفضت تكلفة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بنسبة 17 % مقارنة بالعام 2015 من خلال زيادة كميات الإنتاج وانخفاض استهلاك المواد الخام وانخفاض تكاليف المدخلات وتحسين الكفاءة التشغيلية.