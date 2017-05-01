ارتفاع مبيعات نقاط البيع إلى 16.3 مليار

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الرياض ــ البلاد

سجلت مبيعات نقاط البيع ارتفاعاً قدره 16.3 مليار ريال بنهاية شهر مارس 2017، بنسبة زيادة 2.15 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه في الشهر السابق والتي كانت 14.16 مليار ريال، لتسجل اعلى مستوياتها في 9 اشهر وتحديدا منذ شهر يونيو 2016 والتي كانت 18.2 مليار ريال. ووفقا للنشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” يرجع الارتفاع في مبيعات نقاط البيع الى زيادة المبالغ التي تم صرفها في قطاع خدمات وسلع متنوعة بقيمة 890 مليون ريال.

وارتفعت المبالغ التي تم صرفها على قطاع السلع والخدمات الى نحو 5 مليار ريال، بنهاية شهر مارس الماضي، بعد ان كانت 4.1 مليار ريال خلال شهر فبراير الماضي، فيما ارتفعت المبالغ التي تم صرفها على قطاع الملابس والأحذية إلى 2 مليار ريال، بنهاية شهر مارس الماضي، مقابل 1.6 مليار ريال تم صرفها عبر نقاط البيع في فبراير من العام ذاته.

وبحسب بيانات “ساما” تمت العمليات على 11 قطاع، حيث تصدر قطاع خدمات وسلع متنوعة من حيث قيمة المدفوعات خلال مارس الماضي بقيمة 5 مليار ريال، وبنسبة 30.6% من اجمالي قيمة نقاط البيع التي تمت في مارس. وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مارس 55.3 مليون عملية تمت عبر نحو 294.5 الف جهاز.