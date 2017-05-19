ارتفاع مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج الإجمالي 6%

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جدة ــ البلاد

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن ارتفاع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بواقع “6%” و “10%” في الناتج المحلي غير النفطي متوقعة نمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى حدود (138) مليار ريـال بنهاية عام 2017م.

وقدرت الهيئة، سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بحوالي 180 مليار ريال، في حين قدرت حجم الاستثمارات في القطاع باكثر من 50 مليار ريال، وحجم الانفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بأكثر من 130 مليار ريال خلال العام 2016 م.

وتشارك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (WTISD-17) الذي يوافق 17 مايو من كل عام تحت شعار ” البيانات الضخمة من اجل احداث تاثير ضخم ” وذلك لما لها من قدرة على تحويل البيانات إلى معلومات عملية يستفاد منها في مختلف المجالات.

وسلط اليوم العالمي هذا العام الضوء على التطورات التقنية التي يسرت ظهور البيانات الضخمة، وتطوير المعايير المتصلة بالبيانات الضخمة وكذلك تحديد مصادر واستخدامات البيانات الضخمة بما في ذلك استعمالها من أجل تطوير مجتمع المعلومات ورصد التحسينات المنجزة فيها.