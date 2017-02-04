ارتفاع معدل نمو الوظائف بالولايات المتحدة في يناير

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ارتفع معدل نمو الوظائف في الولايات المتحدة بمعدل يفوق التوقعات في شهر يناير الماضي، مع تسريع شركات البناء والتجزئة وتيرة التوظيف.

وذكرت وزارة العمل في تقرير لها أمس الجمعة،، أن عدد الوظائف زاد 227 ألف وظيفة الشهر الماضي

مسجلاً أعلى ارتفاع له منذ أربعة أشهر. وكان اقتصاديون قد توقعوا إضافة 175 ألف وظيفة للاقتصاد الأمريكي

إلا أن قطاعات كالرعاية الصحية وخدمات الأغذية والبناء أظهرت زيادة في عدد التعيينات.

وأشار التقرير إلى أنه رغم زيادة عدد الوظائف الشهر الماضي

إلا أن نسبة البطالة ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة لتصل إلى 4.8.