ارتفاع مفاجئ في أسعار الحديد عالمياً

جدة ــ البلاد

قادت سلسلة الارتفاعات التي شهدتها اسعار خام البليبت عالميا مع ارتفاع الطلب عليه الى قفزة في اسعار حديد التسليح على مستوى العالم بنحو 47 دولارا للطن بزيادة تقدر بنحو 11% خلال اسبوعين فقط، وهو ما يخفض الضغوط على المنتج الوطني محليا والذي يواجهة منافسة قوية من المستورد، كما يدعم من تنافسيته في الاسواق المجاورة خاصة بعد قرار ايقاف رسوم التصدير على صادراته لمدة عامين.

وبحسب بيانات اقتصادية فان اسعار البليت في السوق الاوكرانية قفزت من 396 دولارا للطن منتصف شهر يوليو2017 إلى 435 دولارا للطن امس بارتفاع 39 دولارا للطن بارتفاع 10%، كما ارتفعت اسعار البليت التركي من 411 دولارا للطن إلى 448 دولارا للطن بارتفاع 37 دولارا بارتفاع 9%.

وتستورد معظم المصانع في منطقة الشرق الاوسط البليت الاوكراني والتركي وهو المرحلة قبل قبل الدرفلة لإنتاج حديد التسليح وبالتالي فان اسعاره اضافة الى الحديد الخردة يتحكمان في اسعار حديد التسليح التركي والأوكراني والمحلي في معظم الدول العربية.

وتشير البيانات إلى ارتفاع في اسعار تصدير حديد التسليح التركي ليسجل امس 480 دولارا للطن فوب مقابل 433 دولارا للطن قبل اسبوعين بارتفاع 47 دولارا للطن بنسبة ارتفاع 11%، وينافس الحديد التركي والاوكراني والصيني في المنطقة العربية بشدة، حيث تعاني المصانع الوطنية في الدول العربية من المنافسة الشديدة من المناشئ الاوكرانية والتركية والصينية.

وفي المملكة تواجه شركات الحديد الوطنية منافسة قوية من المستورد الذي ارتفعت كمياته خلال العام 2016م على الرغم من انخفاض الطلب المحلي بشكل ملحوظ ، حيث كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ان واردات المملكة من حديد التسليح المستورد واصلت ارتفاعها خلال العام 2016م لتسجل نحو 993 الف طن بارتفاع 4% عن العام السابق.