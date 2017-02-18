ارتفاع نسبة مبيعات تمور مهرجان الأحساء بأكثر من 53 مليون ريال
سجلت مؤشرات بورصة مبيعات مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة ( ويا التمر أحلى 2017 ).
ارتفاعاً في نسبة المبيعات بما يتجاوز ٥٣ مليون ريال .
مما يُعد زيادةً في مؤشر المبيعات للمهرجان في نسخته الرابعة عن النسخ الماضية والتي بلغت ٣٥ مليوناً .
بينما شهد مهرجان هذا العام حضور أكثر من 330 ألف زائر خلال فترة المهرجان والتي امتدت لمدة 24 يوماً .
و أكد أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان المهندس عادل بن محمد الملحم:
بأن المهرجان حقق قفزات نوعية واستطاع أن يحول منتج تمور الأحساء إلى منتج زراعي عالمي يقف على مؤشرات اقتصاديات المنطقة كثروة تجارية واعدة .
جاء ذلك عقب إسدال الستار على فعاليات المهرجان أمس الأول .
والذي نظمته أمانة الأحساء بالتعاون مع غرفة التجارية في مقر مركز الأحساء للمعارض .
وافتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء .
من جانبه أشار رئيس اللجان التنفيذية للمهرجان المهندس محمد السماعيل :
إلى أن المهرجان العام الماضي وضع بصمات واضحة على الخريطة الاقتصادية في المملكة .
بحكم ما أسهم به في أن يميز تمور الأحساء من حيث الجودة والمخرجات التجارية.
والتي أصبحت بلا منافس سلعة مطابقة للمواصفات والمقاييس .
منوهاً بأن منتجات التمور الاحسائية لها تاريخ عريق ، مما دعاها للتطوير والابتكار النوعي في المنتج .
وأحدث تنافس وإثراء على الحركة التجارية بين صناع التمور .
وانعكس ذلك الحراك على ارتفاع نسبي في عدد المصانع والكميات المنتجة.
والتي أصبحت مُصدِرة بعد أن كانت تستعين بمصانع وموردين من خارج الأحساء ، متوقعاً بتوسع أشمل وأكثر خلال الأعوام القادمة .
الوسوم:ويا التمر أحلى 2017
التصنيف: اقتصاد
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