ارتفاع نسبة مبيعات تمور مهرجان الأحساء بأكثر من 53 مليون ريال

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سجلت مؤشرات بورصة مبيعات مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة ( ويا التمر أحلى 2017 ).

ارتفاعاً في نسبة المبيعات بما يتجاوز ٥٣ مليون ريال .

مما يُعد زيادةً في مؤشر المبيعات للمهرجان في نسخته الرابعة عن النسخ الماضية والتي بلغت ٣٥ مليوناً .

بينما شهد مهرجان هذا العام حضور أكثر من 330 ألف زائر خلال فترة المهرجان والتي امتدت لمدة 24 يوماً .

و أكد أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان المهندس عادل بن محمد الملحم:

بأن المهرجان حقق قفزات نوعية واستطاع أن يحول منتج تمور الأحساء إلى منتج زراعي عالمي يقف على مؤشرات اقتصاديات المنطقة كثروة تجارية واعدة .

جاء ذلك عقب إسدال الستار على فعاليات المهرجان أمس الأول .

والذي نظمته أمانة الأحساء بالتعاون مع غرفة التجارية في مقر مركز الأحساء للمعارض .

وافتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء .

من جانبه أشار رئيس اللجان التنفيذية للمهرجان المهندس محمد السماعيل :

إلى أن المهرجان العام الماضي وضع بصمات واضحة على الخريطة الاقتصادية في المملكة .

بحكم ما أسهم به في أن يميز تمور الأحساء من حيث الجودة والمخرجات التجارية.

والتي أصبحت بلا منافس سلعة مطابقة للمواصفات والمقاييس .

منوهاً بأن منتجات التمور الاحسائية لها تاريخ عريق ، مما دعاها للتطوير والابتكار النوعي في المنتج .

وأحدث تنافس وإثراء على الحركة التجارية بين صناع التمور .

وانعكس ذلك الحراك على ارتفاع نسبي في عدد المصانع والكميات المنتجة.

والتي أصبحت مُصدِرة بعد أن كانت تستعين بمصانع وموردين من خارج الأحساء ، متوقعاً بتوسع أشمل وأكثر خلال الأعوام القادمة .