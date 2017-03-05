ارتفاع واردات السكر إلى 2.7 مليار ريال

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جدة ــ البلاد

ارتفعت قيمة واردات المملكة من السكر خلال العام الماضي 2016 بنسبة 29% أي ما يعادل 600 مليون ريال.

وقال المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك عيسي العيسي، ان واردات المملكة من السكر بلغت خلال العام الماضي 2016 نحو 1.6 مليون طن بقيمة 2.7 مليار ريال، فيما كانت في عام 2015 نحو 1.38 مليون طن بقيمة اجمالية تقدر بنحو 2.1 مليار ريال.

واضاف، انه منذ بداية العام الجاري 2017 حتى يوم 25 فبراير، بلغ اجمالي واردات المملكة من السكر 72 ألف طن بقيمة 152 مليون ريال.

فيما قال اقتصاديون أن كميات السكر المستوردة سجلت ارتفاعا ملحوظا عما كانت عليه، بعد أن كانت واردات المملكة من السكر تبلغ 1.38 مليون طن بقيمة نحو 2.12 مليار ريال، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية للسكر تنعكس بشكل كبير علي حجم الواردات.