ارتفاع واردات الصين من النفط السعودي إلى 29 %
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أظهرت بيانات جمارك اليوم أن واردات الصين من النفط الخام من السعودية زادت 29.19 % على أساس سنوي إلى 1.15 مليون برميل يوميا.
ويعني هذا أن السعودية أخذت مكانة روسيا لتصبح أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين.
وأظهرت البيانات المعلنة اليوم أن ورادات الصين من روسيا قفزت 17.92%
على أساس سنوي إلى 1.12 مليون برميل يوميا.
وزادت واردات الصين من النفط الخام من إيران في نوفمبر 24.48 %
على أساس سنوي إلى 611 ألفا و 338 برميلا يوميا
فيما زادت الواردات من العراق 15.68 % إلى 695 ألفا و 148 برميلا يوميا.
واستوردت الصين 850 ألفا و 425 برميلا يوميا من النفط الخام من أنجولا في نوفمبر
بزيادة نسبتها 39.9 % على أساس سنوي.
التصنيف: اقتصاد
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