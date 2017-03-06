ارتفاع واردات المملكة من السكر 29%

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جدة ــ البلاد

ارتفعت قيمة واردات المملكة من السكر خلال العام الماضي 2016 بنسبة 29% أي ما يعادل 600 مليون ريال، مقارنة بعام 2015 السابق له.وقال المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك عيسی العيسی، ان واردات المملكة من السكر بلغت خلال العام الماضي 2016 نحو 1.6 مليون طن بقيمة 2.7 مليار ريال، فيما كانت في عام 2015 نحو 1.38 مليون طن بقيمة اجمالية تقدر بنحو 2.1 مليار ريال.

وأضاف، انه منذ بداية العام الجاري 2017 حتى يوم 25 فبراير، بلغ إجمالي واردات المملكة من السكر 72 ألف طن بقيمة 152 مليون ريال.

فيما قال عبدالمنعم عداس، المحلل الاقتصادي، أن كميات السكر المستوردة سجلت ارتفاعا ملحوظا عما كانت عليه، بعد أن كانت واردات المملكة من السكر تبلغ 1.38 مليون طن بقيمة نحو 2.12 مليار ريال، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية للسكر تنعكس بشكل كبير علی حجم الواردات.

وأشار إلى ان المستثمرين يفضلون رفع حجم الكميات المستوردة من السكر في الأوقات التي تتراجع فيها الأسعار، وهو علی عكس الفترات التي ترتفع فيها أسعار السكر، حيث يعتمد التجار علی المخزون في تمويل المحال حتى تتحسن الأسعار او تعود لسعرها السابق ومن ثم تعود الكميات المستوردة لما كانت عليه.

وأفاد بأن الارتفاع في أسعار السكر سابقا كان لظروف الطقس التي مرت بها البرازيل، مشيرا إلى أن حجم محصول السكر في الدول المنتجة يؤثر في سعر السكر، فكلما انخفض المحصول ارتفع سعر السكر.