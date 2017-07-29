ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1992 حالة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، ارتفاع أعداد الوفيات بسبب وباء الكوليرا في اليمن إلى 1992 حالة.

وقالت المنظمة، في تقرير لها: “إنها سجلت 419 ألفاً و804 حالات يشتبه إصابتها بوباء الكوليرا في اليمن

مع رصد 1992 حالة وفاة منذ 27 أبريل الماضي”.

وأوضح التقرير أن “هذه الحالات تم تسجيلها في 21 محافظة من أصل 22 محافظة

في حين لا تزال محافظات حجة والحديدة وإب، من أكثر المحافظات التي شهدت حالات وفاة بهذا الوباء”.

وأشارت منظمة الصحة العالمية في تقريرها إلى أن أكثر من 405 آلاف من حالات الإصابة قد تماثلت للشفاء حتى اليوم.