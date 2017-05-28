اردوغان يشرف العرض الأول لفلم (بلال) في تركيا

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جدة ــ أحمد شرف الدين

في سابقة تؤكد ريادة الدراما السعودية على نظيراتها، شهدت مدينة اسطنبول التركية حدثا فنيا فريدا تمثل في حضور الرئيس التركي محمد طيب رجب اردوغان العرض الأول للفيلم السعودي “بلال” للمخرج الشاب ايمن طارق جمال وانتاج شركة برجون إنترتينمنت.

يشار الى ان الفلم انتج بتقنية الرسوم المتحركة ثلاثية الابعاد وعرض على الجمهور التركي بعد دبلجته للغة التركية كأول عمل سينمائي سعودي يعرض باللغة التركية بأصوات أشهر النجوم الاتراك يتقدمهم نجم المسلسل الشهير (قيامة ارطغول) الفنان إنجين ألتان دوزياتان والذي أدى دور (بلال) والفنانة ايجا بنجول التي لعبت دور الأم في مسلسل على مر الزمان والتي أدت في فيلم بلال دور والدته (حمامة) وقدم شخصية (ابو بكر الصديق) الفنان آيان كاديا وأدى دور (أمية) الفنان هاكان فانلي وقدم دور (حمزة) الفنان ثامر كرادلي.

واعرب مخرج الفلم ايمن جمال عن سعادته بنجاح العرض الأول بتشريف الرئيس التركي وتفاعل الجماهير التركية مع الفلم بعد أن تم إطلاقه في 300 دار عرض تركية وشهد اقبال ملفت من الجمهور التركي والسياح .