استئصال حصوة بحجم “6 سم” لمريضة بحفر الباطن

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نجح الفريق الطبي، بقسم جراحة المناظير، في مستشفى حفر الباطن المركزي، اليوم الإثنين 22 مايو 2017 في إجراء عملية جراحية، لمريضة في العقد السابع من عمرها، تعاني من آلام في المرارة ومن أمراض السكري، والربو، والضغط.

واستأصل الفريق الطبي الحصوة وهي بحجم “6سم” من مراره المريضة وكانت الحصوة تملأ المرارة بالكامل مسببة التصاقات حول المرارة وضغط على المجرى المراري مما تطلب إجراء استكشاف المجرى المراري بالمنظار، كما أجريت كامل الفحوصات اللازمة للمريضة وتماثلت للشفاء ولله الحمد.