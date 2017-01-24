استئصال ورم سدوي من معدة مريضة بمستشفى عسير

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أبها-مرعي عسيري

قام فريق طبي بمستشفى عسير المركزي بعملية استئصال لورم سدوي في معدة مريضة، تبلغ من العمر 50 سنة، باستخدام المنظار الجراحي، وهي تقنية متطورة وحديثة.

وكانت المريضة تعاني من آلام شديدة في البطن، وبعد اجراء الفحوصات المخبرية والاشعاعية اللازمة والكشف عليها من قبل استشاري الجهاز الهضمي الدكتور خالد نبراوي، تم التأكد بأنها تعاني من ورم سَدوي في المعدة، وعدم انتشار للورم في البطن والمنظار العلوي للمعدة.

وقبل اجراء العملية قام استشاري الأورام، الدكتور أمجد، بإعطاء المريضة العلاجات اللازمة لاحتواء المرض، ومن ثم قام الفريق الجراحي بإجراء عملية استئصال للورم بقيادة استشاري جراحة السمنة والمناظير المتقدمة المدير الطبي لمستشفى عسير الدكتور عصام سالم، وبمشاركة كل من الدكتورة منال علي، والدكتور حسن الشهري، والدكتور عبدالعزيز الأسمري، واستشاري التخدير الدكتورة زينب؛ حيث تم إجراء استئصال لكامل الورم، وإعادة توصيل الجزء المتبقي من المعدة بالأمعاء، واستمرت العملية 3 ساعات تكللت بالنجاح- ولله الحمد- ومكثت المريضة في المستشفى 5 أيام فقط، حيث تماثلت للشفاء.

ويحدث الورم السَّدَوي المَعِدي المِعَوي في الخلايا المسؤولة عن دعم أعضاء جهاز الهضم، وينتمي لمجموعة السركومات والخلايا المشكّلة للورم، تنتمي لمجموعة خلايا كآجال التي تُولد إشارات تؤدي للحركة في جهاز الهضم.