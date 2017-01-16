استئصال ١٧ ورمًا من رحم أربعينية

شارك عبر واتساب

الجبيل- حمودالزهراني

نجح الفريق الطبي بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل في استئصال ١٧ ورماً ليفياً، من رحم سيدة تبلغ من العمر ٤٠ عاماً .

وقال الدكتور عبدالرحمن بن وائل اليحيي، رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، قائد لفريق الطبي للعملية: إن السيدة راجعت العيادات الخارجية بالمستشفى؛ بسبب عقم ثانوي، و لديها طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، وقد حملت به عن طريق الحقن المجهري، أو ما يعرف بتقنية طفل الأنابيب. وبسبب وجود عائق لحدوث الحمل الطبيعي راجعت المستشفى، من أجل محاولة الحمل مرة أخرى عن طريق هذه التقنية.

وأضاف: ولكن بعد الكشف الطبي على السيدة اتضح وجود أورام ليفية في رحمها تتراوح أحجامها من 11سم إلى5×5سم؛ مما دفعها إلى استئصال هذه الأورام الليفية قبل محاولة الحمل مرة أخرى، عن طريق تقنية الأنابيب.

يذكر أن فرصة الحمل عن طريق الحقن المجهري تقل بمعدل 50%، إذا كان لديها أورام ليفية بالرحم، وعليها استئصال الأورام أولاً.

يذكر أن مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، يعتبر من الصروح الطبية المتقدمة على مستوى المملكة، وتوجد به عيادات متخصصة، ويقدم أفضل وأرقى الخدمات الصحية بما يخدم المواطن والمقيم في مدينة الجبيل الصناعية. ويدعم الكفاءات الطبية المتميزة ويطورها، باستخدام كامل الموارد المتاحة، وذلك لتقديم أفضل مستوى ممكن من الرعاية الطبية.