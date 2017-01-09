استئناف الغارات الجوية على واد يسيطر عليه مسلحون قرب دمشق

شارك عبر واتساب

استؤنفت الغارات الجوية يوم الأحد على واد قرب دمشق يضم المصدر الرئيسي للمياه للعاصمة السورية.

بعد يوم من إخفاق المعارضة والحكومة في التوصل لاتفاق على خطة لإصلاح محطة ضخ مياه .

كانت قد توقفت عن العمل قبل أسبوعين.

وشنت الحكومة وقوات متحالفة معها من جماعة حزب الله اللبنانية هجوما قبل أسبوعين لاستعادة وادي بردى.

وهو واد جبلي يطل على مواقع عسكرية لقوات موالية للحكومة ويضم ينابيع توفر المياه لنحو أربعة ملايين شخص في العاصمة.

وتقول الحكومة إنها تريد دخول الوادي الوعر لتؤمن بشكل دائم مصدر مياه العاصمة.

ويقول مسلحون من المعارضة ونشطاء محليون إن قوات موالية للحكومة تستخدم مسألة مصادر المياه كذريعة لتحقيق نصر سياسي.

بعد أسابيع من سقوط مدينة حلب في قبضتها وتستخدم الحصار والقصف لإجبار مقاتلي المعارضة على قبول المغادرة.

ومن خلال سلسلة مما يطلق عليه اتفاقات التسوية إضافة إلى الحصار والهجمات العسكرية :

تتمكن الحكومة السورية المدعومة بالقوة الجوية الروسية ومقاتلين مدعومين من إيران باطراد من قمع المقاومة المسلحة حول العاصمة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان:-

إن الضربات الجوية بدأت صباح اليوم الأحد بعد فترة هدوء منذ صباح السبت جرت فيها جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بإصلاحات المياه.

وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله يوم الأحد إن الجماعة علقت وقف إطلاق النار في منطقة وادي بردى.

لأن المسلحين يعطلون المفاوضات وفتحوا النار على فرق الإصلاح.

وقال المكتب الإعلامي لوادي بردى الذي يديره نشطاء محليون على صلة بفريق المفاوضات:

إنه لم يحدث أن دخل فريق إصلاح إلى الوادي وإن المهندسين كانوا ينتظرون على حدود المنطقة حتى تنتهي المفاوضات.

وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله إن مقاتلين إسلاميين كانوا يعرفون بجبهة النصرة هم من أطلقوا النار على فرق الإصلاح.

وقالت الحكومة السورية إن جبهة النصرة التي غيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام وتنظيم الدولة الإسلامية لا يشملهما وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد بدأ العمل به قبل عشرة أيام.

ونفى المكتب الإعلامي لوادي بردى أي تواجد لمقاتلي جبهة النصرة في الوادي.

* حرب المياه

يسمح مقاتلو المعارضة في وادي بردى لمهندسي الحكومة بالقيام بأعمال الصيانة.

والتشغيل بمحطة ضخ المياه التي توفر إمدادات 70 بالمئة لدمشق والمناطق المحيطة بها منذ أن سيطروا على المنطقة في عام 2012.

لكن المقاتلين قطعوا إمدادات المياه عدة مرات في السابق للضغط على الجيش لعدم اجتياح المنطقة.

وقالت الأمم المتحدة إن المحطة أصبحت خارج الخدمة بسبب “استهداف متعمد” .

لكنها امتنعت عن الكشف عن الطرف المسؤول عن القصف. وحذرت من أن نقص المياه في العاصمة يهدد بانتشار الأمراض.

ويقول معارضون ونشطاء إن النبع دُمر في قصف نفذته قوات موالية للحكومة.

وقالت الحكومة إن المعارضين لوثوا النبع بوقود الديزل مما اضطر الحكومة لقطع الإمدادات.

وقال علي حيدر -المسؤول بصفته وزير المصالحة الوطنية عن التفاوض على اتفاقات هدنة محلية تضمن للمعارضين ممرا آمنا للخروج من المناطق وانتقال قوات الحكومة إليها – .

لمحطة إذاعة الشام إن النبع سيظل تحت سيطرة الدولة بعد إصلاحه لمنع قطع الإمدادات عن العاصمة مرة أخرى.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن تخريب إمدادات المياه المدنية يرقى إلى جريمة حرب.

وحذر نشطاء في الوادي يوم السبت من تدهور الأوضاع الإنسانية في الوادي الذي يقولون إنه يضم 50 ألف شخص من سكانه ونحو 30 ألف نازح سوري من مناطق أخرى.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 45 ألف شخص يقطنون وادي بردى وتعتقد المنظمة أن سبعة آلاف شخص نزحوا من المنطقة بسبب القتال في الفترة الأخيرة