استئناف عسير تنقض سجن الداعية فى واقعة القصبي

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عسير ــ البلاد

قضت محكمة الاستئناف بمنطقة عسير، برفض الحكم الصادر من المحكمة العامة ضد الداعية “سعيد بن فروة” بالسجن لمدة خمسة وأربعين يوما، بتهمة الإساءة إلى ممثل.

واعتبرت المحكمة أن الحكم في غير محله؛ لكونه لم يذكر الممثل باسمه في خطبته، بل ذكر أوصافاً عامة.

وتضمن قرار المحكمة، أن الممثل ممن اشتهر بالاستهزاء بالدين والمنتسبين إليه، كالعلماء، والآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر، والصالحين، والتشبه بالنساء.

وأضافت المحكمة: إنه قد صدر في حق الممثل بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم 21685 وبتاريخ 1421/9/7، جاء فيه بيان بالمخالفات الشرعية التي يقوم بها، وختم البيان بتحريم مشاهدة تلك المسلسلات التي يشارك فيها .