استبعاد الآلاف من خريجي الدبلومات الصحية

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الرياض- البلاد

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان أنه جرى قبول “7001 ” متقدم من أصل “13.742” متقدما للبرنامج التدريبي لخريجي الدبلومات الصحية ، حيث بلغ إجمالي الذكور الذين تم قبلوهم في البرنامج “4255” متقدماً بينما تم قبول “2746” متقدمة من الإناث.

وأرجع المتحدث الرسمي للصحة , استبعاد عدد من المتقدمين للبرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية إلى عدة أسباب أبرزها : كون المتقدم يعمل كموظف حكومي في أحد القطاعات الحكومية بقطاعيه العسكري , والمدني،

وكون المؤهل الدراسي لا يتناسب مع التخصص المتقدم له ، إضافة إلى أن البيانات المدخلة لا تتفق مع الوثائق المرفقة ، أو أن المتقدم غير مصنف من هيئة التخصصات الصحية ، أو كونه غير سعودي.