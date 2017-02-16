استبعاد شركات أجنبية أخلت بالضوابط في توريد القمح والشعير

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الرياض ــ البلاد

استبعدت المؤسسة العامة للحبوب عدداً من الشركات الأجنبية لعدم التزامها بالضوابط التي حددتها المؤسسة وأخلت بالضوابط في توريد القمح والشعير.

وقد حصرت المؤسسة المشاركة في المناقصات العالمية التي تطرحها لشراء القمح والشعير في 49 شركة، بعد أن جرى تسجيل 25 شركة في المناقصات الخاصة بشراء القمح و24 شركة لشراء الشعير.

وقال محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس، إن فريقا من المتخصصين يعمل على تقييم دوري للشركات الموردة للقمح والشعير والتأكد من مدى جدية مشاركتها في المنافسات التي تطرحها المؤسسة.

مشيرا الى أن الفريق يتأكد من مدى تنافسية الأسعار المقدمة من قبل هذه الشركات في ضوء متابعة يومية لأسواق الحبوب العالمية، وبناء على ذلك يتم استبعاد الشركات غير الجادة من حيث المشاركة وتنافسية الأسعار.

وأوضح أن المؤسسة من خلال حرصها على تطبيق مبدأ الشفافية ودعم المنافسة العادلة بين الموردين أعدت وثيقة بينت فيها متطلبات تأهيل شركات الحبوب العالمية المتخصصة للانضمام لقائمة الشركات المؤهلة للدخول في المنافسات العالمية التي تطرحها لشراء القمح والشعير من الأسواق العالمية.