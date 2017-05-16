استبعاد 5 لاعبين من أخضر الشباب قبل المونديال

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كوريا- وكالات

استبعد الجهاز الفني لمنتخب الشباب، بقيادة المدير الفني سعد الشهري 5 لاعبين من القائمة النهائية، المشاركة في مونديال الشباب، الذي سينطلق السبت المقبل في كوريا الجنوبية، وهم :عبدالله حسون، وناصر العتيبي، وتركي الجدعاني، وفهد الحربي، وزيد البواردي. جاء ذلك بعد رفع القائمة النهائية المشاركة في البطولة، ووجه الجهازان الإداري والفني الشكر والتقدير للاعبين على انضباطهم خلال فترة المعسكر الإعدادي. وكان المنتخب الوطني للشباب قد استأنف تدريباته أمس، ضمن معسكره الإعدادي المقام بمدينة أنسان في كوريا الجنوبية؛ استعدادًا لانطلاق البطولة.