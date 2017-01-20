استثمارات سعودية ضخمة في مشروع تركي للطاقة

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أنقرة – وكالات

قالت مصادر اعلامية تركية إن المملكة ستستثمر بكثافة في مجال الطاقة المتجددة، بتركيا.

وطبقا لصحيفة “ديلي صباح” التركية في عددها أمس ، أن أنقرة تسعى لطرح مشاريع كبرى أمام مستثمرين سعوديين وغيرهم ، عرضوا المشاركة في مشروعات ضخمة للطاقة الشمسية في مشروع “كاربانيار” للطاقة الشمسية في قونية ،

مضيفة: بالإضافة إلى هذا المشروع ينوي السعوديون الاستثمار في مشاريع أخرى للطاقة المتجددة في تركيا بمليارات الدولارات.

وذكرت المصادر أن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (أكوا باور السعودية) قال إن تركيا قدمت عرضًا لقدرات 1000 ميجاوات في مجال الطاقة الشمسية.

وأضاف: نحن نهتم بشكل كامل بمشروع 1000 ميجاوات في “كاربانيار” بقونية في مجال الطاقة الشمسية”. وتابع: وبالتالي نتوقع ترخيصًا لقدرة بين 350-400 ميجاوات في طاقة الرياح.