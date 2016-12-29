استثناء الأيتام وأبناء السجين من الرقم البنكي

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الرياض- البلاد

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استثناء بعض الحالات من تسجيل رقم الحساب البنكي “الآيبان”، في عملية تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور نايف بن محمد الصبحي، أن الوزارة ستستمر في الصرف للأيتام ممن هم أقل من 18 عاما، ولأبناء أسرة السجين والمتغيب، أو المفقود، ولأبناء الأسر المهجورة، أو المعلقة ممن هم دون سن الـ 18 عاماً.

وبين أن توجه الوزارة لتحويل المعاشات الضمانية للحسابات الجارية، جاء عقب تزايد شكاوي مستفيدي الضمان من تأخر إصدار البطاقات والأرقام السرية الخاصة بها، وللحد من مشاكل البطاقات الحالية، وهو ما دفع الوزارة إلى البحث عن حلول أخرى،

ونقل معاشات المستفيدين من حسابات الظل، التي لا تحمل أي بيانات لصاحب البطاقة إلى حسابات جارية تحتوي على معلومات العميل، لافتاً إلى أن مشروع تحديث البيانات سيعجل بنقل معاشات مستفيدي الضمان إلى الحسابات الجارية،

حيث تسعى إلى تحويل المخصصات المالية لـ 837,072 ألف أسرة ضمانية يتبعهم 1,470,423 شخصا، بعدد كلي يصل إلى 2,307495 مستفيدا من الضمان لحساباتهم البنكية الشخصية.