استخدام (السوار الإلكتروني) فى مراقبة المتهمين بدلامن سجنهم بالجزائر

الجزائر ــ وكالات

شرعت محكمة جزائرية، رسمياً في استخدام “السوار الإلكتروني” لمراقبة المتهمين بقضايا محل تحقيق، كبديل عن حبسهم احتياطياً، بحسب مسؤولين جزائريين.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في ولاية تيبازة أول حكم، بوضع متهم في قضية “ضرب وجرح بالسلاح الأبيض” يجري التحقيق بشأنها حالياً، تحت الرقابة بواسطة “السوار الإلكتروني” بدلاً من السجن المؤقت.

وأفادت الوكالة الرسمية، أنه سيتم تعميم استخدام نظام “السوار الإلكتروني” على عموم محاكم البلاد، في أوقات لاحقة، بشكل تدريجي.

وقال غريس كبير، النائب العام في محكمة تيبازة، للوكالة الجزائرية: إن “العمل بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، جاء كبديل عن الحبس المؤقت الذي طالما شكَّل موضوع انتقاد في جميع دول العالم، لأنه يتعارض مع قاعدة قرينة البراءة -المتهم بريء حتى تثبت إدانته.