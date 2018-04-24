استخراج بطارية من مريء طفل بـ«سعود الطبية»

نجح فريق طبي في مستشفى الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية في استخراج بطارية من مريء طفل يبلغ ثلاثة أعوام.

وقال استشاري الجهاز الهضمي بمستشفى الأطفال د.موسى الخرمي، أن بلع الطفل للبطارية أسفر عنه تهتك أنسجة المريء وسبب تقرحات عميقة.

وأشار د.الخرمي إلى أن الحالة تم التعامل معها، والطفل خرج من المستشفى بحالة صحية جيدة.

وأكد د.الخرمي أنه سيتم متابعة المريض في العيادات الخارجية لمتابعة أي مضاعفات مستقبلية بعد ابتلاع البطارية ومنها تضييق المريء.

وقد أجريت العملية بمشاركة د. دلال البقمي ود.ريده فرزات.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الجهاز الهضمي بمستشفى الأطفال أنقذ العديد

من حالات الابتلاع كان أخرها ثلاثة أطفال بعد إبتلاعهم عملات معدنية.