محليات

استخراج بطارية من مريء طفل بـ«سعود الطبية»

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time8 / شعبان / 1439 هـ      24 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

نجح فريق طبي في مستشفى الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية في استخراج بطارية من مريء طفل يبلغ ثلاثة أعوام.

وقال استشاري الجهاز الهضمي بمستشفى الأطفال د.موسى الخرمي، أن بلع الطفل للبطارية أسفر عنه تهتك أنسجة المريء وسبب تقرحات عميقة.

وأشار د.الخرمي إلى أن الحالة تم التعامل معها، والطفل خرج من المستشفى بحالة صحية جيدة.

وأكد د.الخرمي أنه سيتم متابعة المريض في العيادات الخارجية لمتابعة أي مضاعفات مستقبلية بعد ابتلاع البطارية ومنها تضييق المريء.

وقد أجريت العملية بمشاركة د. دلال البقمي ود.ريده فرزات.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الجهاز الهضمي بمستشفى الأطفال أنقذ العديد

من حالات الابتلاع كان أخرها ثلاثة أطفال بعد إبتلاعهم عملات معدنية.

abdulslam

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