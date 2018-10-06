استخراج عيار ناري “طائش” من ظهر طفل بالرياض

نجح فريق طبي من مينة الملك فهد اللطبية بقيادة استشاري جراحة الأطفال الدكتور عبدالوهاب الجباب في استخراج عيار ناري استقر في ظهر طفل ( بمسافة 5 سم عن العمود الفقري) يبلغ من العمر 8 سنوات نتيجة إطلاق نار عشوائي.

وقال الدكتور الجباب:” وصلتنا الحالة في مدينة الملك فهد الطبية مؤخرا، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اتضح أن العيارالناري وصل لبطن الطفل بجانب الكلية، وهو ما دعانا لإجراء عملية جراحية له بشكل عاجل حيث تم استخراج العيار دون أي مضاعفات ولله الحمد، وبعد التأكد من استقرار حالة الطفل الصحية وسلامته استطاع الخروج من المدينة الطبية بصحة جيدة.