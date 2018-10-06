محليات

استخراج عيار ناري “طائش” من ظهر طفل بالرياض

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time24 / محرم / 1440 هـ       6 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
نجح فريق طبي من مينة الملك فهد اللطبية بقيادة استشاري جراحة الأطفال الدكتور عبدالوهاب الجباب في استخراج عيار ناري استقر في ظهر طفل ( بمسافة 5 سم عن العمود الفقري) يبلغ من العمر 8 سنوات نتيجة إطلاق نار عشوائي.

وقال الدكتور الجباب:” وصلتنا الحالة في مدينة الملك فهد الطبية مؤخرا، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اتضح أن العيارالناري وصل لبطن الطفل بجانب الكلية، وهو ما دعانا لإجراء عملية جراحية له بشكل عاجل حيث تم استخراج العيار دون أي مضاعفات ولله الحمد، وبعد التأكد من استقرار حالة الطفل الصحية وسلامته استطاع الخروج من المدينة الطبية بصحة جيدة.

ibrahim

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