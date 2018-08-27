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استدعاء صاحب موقع تعدين مخالف بعفيف

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time14 / ذو الحجة / 1439 هـ      27 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
استدعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض صاحب موقع تعدين في غرب محافظة عفيف مخالف للاشتراطات البيئية.

وقال مدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض سعود الشمري أن فرق التفتيش البيئي تمكنت من رصد أحد المواقع العاملة في أعمال التعدين قامت بالتعدي على المعالم البيئية والتسبب بأضرار لها.

وأضاف إن الهيئة أحاطت إمارة منطقة الرياض بالواقعة لاستدعاء صاحب الموقع لإلزامه بإعادة التأهيل البيئي للموقع المتضرر، حيث يلزم النظام العام للبيئة كل من يباشر الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية وغيرها باتخاذ التدابير اللازمة بعدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الساحلية بالمخلفات الصلبة أو السائلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى جانب المحافظة على التربة واليابسة والحد من تدهورها أو تلوثها.

ibrahim

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