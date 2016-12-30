استسلام عشرات من مقاتلي بوكو حرام في النيجر

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نيامي -رويترز

قال وزير داخلية النيجر: إن عشرات من مقاتلي جماعة بوكو حرام المتشددة سلموا أنفسهم للسلطات في جنوب النيجر، بعد أيام من تكبد الجماعة خسائر كبيرة عبر الحدود في نيجيريا.

وكتب الوزير محمد بازوم على حسابه على تويتر، فوق صور له وهو يتفقد المنطقة قرب الحدود الشمالية الشرقية لنيجيريا يقول: “قرر 31 شابا من ديفا كانوا قد انضموا قبل بضعة أعوام إلى صفوف بوكو حرام، أن يسلموا أنفسهم.”

ووصل المقاتلون إلى بلدة ديفا الصحراوية النائية في مجموعات، واحتجزتهم السلطات المحلية.

وقال مقاتل سابق في بوكو حرام للتلفزيون الحكومي: “علمت أن أولئك الذين سلموا أنفسهم، ولم يقبض عليهم فسلمت نفسي.”

وأضاف: “نتوقع عفوا من الحكومة حتى نتمكن من المساهمة في تنمية البلاد ومساعدتنا على تخطي الأزمة.”

وفي يونيو حزيران فر عشرات الألوف من ديفا مع اجتياح بوكو حرام للمنطقة. وقتل خمسة من جنود النيجر على أيدي مقاتلين قرب ديفا في سبتمبر أيلول.

ولم يتضح مصير المقاتلين السابقين في بوكو حرام، لكن السلطات قالت: إن هناك إمكانية لإعادة إدماجهم في المجتمع. وقال مصدر أمني: إن اجتماعا تقرر في ديفا لبحث “شروط الاستسلام” دون أن يورد مزيدا من التفاصيل.

وقتلت بوكو حرام 15 ألف شخص، وشردت أكثر من مليونين خلال تمردها المستمر منذ سبع سنوات. وفي السنوات القليلة الماضية امتدت هجماتها إلى النيجر والكاميرون وتشاد.

وسلم مئات من مقاتلي الجماعة أنفسهم في تشاد في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني.