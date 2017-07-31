استشاري أمراض جلدية يحذر: السباحة (في الشمس ) قد تعرضك للسرطان

جدة _ وليد الفهمي

حذر استشاري طب الأمراض الجلدية وجراح التجميل، الدكتور مانع عبدالله الحربي ، من أن ممارسة السباحة وقت الظهيرة حيث “أشعة الشمس الحارقة” ، قد يسبب حروق الجلد نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية، منبهاً بأن بعض الدراسات الحديثة تؤكد بأن حروق الجلد المتكررة أحد العوامل المؤدية لسرطان الجلد.

وأكد الحربي لـ”لبلاد” أن معظم الأشخاص لا يشعرون بتأثير الشمس على جلدهم أثناء السباحة ، لبرودة الماء ويهملون استخدام واقي الشمس ؛ اعتقادا أن الماء تحميهم من الحروق ، مشيراً إلى أن برودة الماء لا تحمي ولا تقلل من خطر الإصابة بالحروق، بل تزيد من خطورة الإصابة بها ؛ كون تلك الحروق تنتج من الأشعة فوق البنفسجية وليست من حرارة الشمس ، ومن المعروف طبيا أن الجلد الرطب يمتص هذه الأشعة أكثر من الجلد الجاف.

وأضاف الحربي أن السباحة أحد أهم الرياضات الصيفية التي يستمتع بها الناس ، وهي ممتعة ولها فوائد صحية ونفسية عديده ، لكن الحروق الشمسية تبدأ باحمرار مع ألم وحكة ، وأحيانا قد تصاحبها فقاعات جلدية وتسلخات في الحالات الشديدة ، وفي هذه الحالة لابد من زيارة الطبيب بأسرع وقت ممكن قبل تفاقم الحالة .

ونوه الحربي إلى أنه يمكن تقليل خطورة الإصابة بالحروق باستخدام واقي الشمس بصورة متكررة كل ساعتين وبمعدل حماية “SPF 30 “، أو أكثر واختيار أنواع من الواقي الشمسي المقاومة للماء مثل (Water-resistant sunscreen )، الذي يحمي الشمس لمدة ٤٠ دقيقة و أيضاً (Waterproof sunscreen ) الذي يحافظ أيضا على قوة الحماية لمدة 80 دقيقة .

ونصح استشاري طب الأمراض الجلدية ، محبي السباحة بممارسة الرياضة في الصباح الباكر أو الوقت المتأخر من المساء ، وتجنب أوقات الذورة بين الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساءاً ، مختتما بأن الحروق قد لا تكون خطيرة علي الصحة في المدى القصير ، و لكن قد تجعلك أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطانات الجلد في المستقبل؛ حيث ان بعض الدراسات تؤكد بأن حروق الشمس المتكررة أحد العوامل المؤدية لسرطان الجلد.