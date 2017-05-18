استشاري السكري: قطع حلوى لمرضى السكري بالجوهرة

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وجه الدكتور عبدالرحمن عبدالمحسن الشيخ، أستاذ واستشاري الغدد الصماء والسكري، ورئيس الجمعية العلمية السعودية لداء السكري، العديد من النصائح، والتوجيهات الطبية للجماهير الرياضية بشكل عام، ولجماهير ناديي الأهلي والهلال، وأشار إلى أن مرض السكري، من أكثر الأمراض انتشارا لدينا.

هناك كثير من متابعي الرياضة في بلدنا يعانون من هذا المرض، الذي يتأثر كثيرا بالتوتر والعصبية؛ لذا وجب علينا كأطباء التوجه بالنصيحة لهؤلاء.

(كيف تقي نفسك من الخطر )

من يعاني من المرض، ويريد متابعة المباراة من المنزل، فلابد أن يتحكم في مشاعره، أو الابتعاد عن متابعة المباراة، وإذا أراد أن يتابع، فلابد عن الابتعاد عن الشد أو التوتر، والتأكد من معدل السكر لديه بعمل التحليل المنزلي.

من يعاني من مرض السكري، ويريد المتابعة من الملعب فلا يمنع ذلك، بشرط عمل تحليل السكر قبل المباراة، وأن يكون معه في حقيبته الخاصة جهاز تحليل، وقطعة حلوى، وأيضا دليل أنه مصاب بالسكري، مثل كرت، أو أسوار في اليد، ليدلل أنه مريض سكري.

فقد الوعي : إن كنت في الملعب، وفقد وعيه من هو قريب منك، ماذا تعمل. لابد من التأكد، أنه مصاب بالسكري، وتستطيع مساعدته بتناول شيء من الحلوي. ومن ثم تنقله لأقرب مستشفى.