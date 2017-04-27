استشهاد رقيبين إثر تعرض دوريتهما لانفجار لغم من داخل الأراضي اليمنية

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أعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد رقيبين إثر تعرضهما لانفجار لغم من داخل الأراضي اليمنية

وأفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الخميس الموافق 1 / 8 / 1438هـ وأثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع العارضة بمنطقة جازان، تعرضت لانفجار لغم أرضي وإطلاق قذائف من الأراضي اليمنية مما نتج عنه استشهاد الرقيب / جابر أحمد يتيمي، ووكيل الرقيب / محمد موسى جابر الريثي، تغمدهما الله بواسع رحمته وتقبلهما في الشهداء.

وقد باشرت الجهات المختصة بحرس الحدود التحقيق في ذلك.