استشهاد عدد من رجال الأمن في هجوم إرهابي بشبوة اليمنية

استشهد عدد من رجال الأمن اليمنيين وجُرح آخرون في هجوم إرهابي على نقطة تفتيش تقع في مديرية رضوم التابعة لمحافظة شبوة.

وأكد مدير شرطة شبوة العميد عوض الدحبول، البارحة، أن “قوات الشرطة ستلاحق

مرتكبي الهجوم الإرهابي الغادر على نقطة التفتيش في مديرية رضوم الساحلية”.

وقال في تصريحه لوكالة الأنباء اليمنية: “هذه العمليات الغادرة لن تثني قوات الشرطة عن تأدية مهامها

في تأمين المناطق الساحلية وحماية المنشآت الاقتصادية”، مشيراً إلى مباشرة الأمن اليمني

لملاحقة العناصر الإرهابية، وتقديمهم إلى العدالة؛ “لينالوا جزاءهم”.