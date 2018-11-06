استطلاع آراء العموم حول مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة. وذلك انطلاقا من دورها في تنظيم وحماية الفضاء السيبراني للمملكة، ودعم وتفعيل دور ذوي المصلحة والعموم في المشاركة والمساهمة في إبداء الرأي، بهدف الوصول إلى تشريعات وسياسات فّعالة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في السعي إلى تعزيز وحماية المصالح الحيوية للمملكة والأمن الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية.

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني قد قامت بتطوير وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة بهدف دعم الضوابط الأساسية للأمن السيبراني في توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة المبنية وفق أفضل الممارسات والمعايير وذلك لتلبية الاحتياجات الحالية الأمنية ورفع جاهزية الجهات ضمن نطاق عمل هذه الضوابط، حتى تتمكن الجهات الحيوية من حماية أنظمتها الحساسة.

ولقد دعت الهيئة جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم بالمشاركة وفق النموذج المخصص لذلك عن طريق الرابط https://www.ncsc.gov.sa/csc وذلك في مدة أقصاها يوم الأربعاء 13/3/1440 هـ. الموافق 21/11/2018م