استطلاع آراء العموم حول مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة. وذلك انطلاقا من دورها في تنظيم وحماية الفضاء السيبراني للمملكة، ودعم وتفعيل دور ذوي المصلحة والعموم في المشاركة والمساهمة في إبداء الرأي، بهدف الوصول إلى تشريعات وسياسات فّعالة.
ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في السعي إلى تعزيز وحماية المصالح الحيوية للمملكة والأمن الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية.
الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني قد قامت بتطوير وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة بهدف دعم الضوابط الأساسية للأمن السيبراني في توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة المبنية وفق أفضل الممارسات والمعايير وذلك لتلبية الاحتياجات الحالية الأمنية ورفع جاهزية الجهات ضمن نطاق عمل هذه الضوابط، حتى تتمكن الجهات الحيوية من حماية أنظمتها الحساسة.
ولقد دعت الهيئة جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم بالمشاركة وفق النموذج المخصص لذلك عن طريق الرابط https://www.ncsc.gov.sa/csc وذلك في مدة أقصاها يوم الأربعاء 13/3/1440 هـ. الموافق 21/11/2018م