استطلاع: حزب ماكرون قد يفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية

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أظهر استطلاع للرأي يوم الخميس أن من المرجح أن يفوز الحزب الجديد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية الشهر المقبل.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة أوبنيون واي مع (أو.آر.بي.آي) لآراء ما يقل قليلا عن ألفي ناخب مسجل أن حزب الجمهورية إلى الأمام سيحصل على 27 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى التي تجرى في 11 يونيو حزيران.

وتقدم بذلك حزب ماكرون على حزب الجمهوريين المحافظ وحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف إذ حصل كل منهما على 20 بالمئة.

فيما حصل حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف على 14 بالمئة والحزب الاشتراكي على 11 بالمئة وفقا للاستطلاع الذي أجري لصالح صحيفة ليزيكو وراديو كلاسيك.

ووفقا لتلك التوقعات فسيحصل حزب ماكرون على عدد مقاعد يتراوح بين 280 و300 مقعد من أصل 535 مقعدا للبر الرئيسي بالجمعية الوطنية.

ويحتاج الحزب إلى الفوز بمقاعد يبلغ عددها 289 لتأمين أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية وعدد مقاعدها الإجمالي 577 بما يشمل ممثلين عن كورسيكا.

وأظهر استطلاع أجرته أوبنيون واي مع جهة أخرى في الثالث من مايو أيار أن حزب ماكرون في طريقه للفوز بما يتراوح بين 249 و286 مقعدا