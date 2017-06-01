استطلاع مرئيات العموم بخصوص ضريبة القيمة المضافة

الرياض- البلاد

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أخذ مرئيات ومقترحات العموم بخصوص مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقه في المملكة اعتباراً من 1 يناير 2018، وذلك بعد أن أعلنت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عن دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

ويأتي هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص لتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم للهيئة العامة للزكاة والدخل حول المشروع , حيث حددت الهيئة يوم 29 يونيو 2017 (5 شوال 1438هـ ) كموعد نهائي لتسليم المرئيات والمقترحات، وذلك قبل إرسال مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة لدراسته والموافقة عليه.

وسيجري العمل على إعداد اللوائح التنفيذية للنظام والاتفاق على صيغتها النهائية خلال الربع الثالث من العام الجاري (2017). وأكّد مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلف طارق السدحان، أهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في هذه الفرصة لتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم حول مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، خاصة وأن هذه الضريبة تُطبَّق للمرة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي”. وأضاف السدحان: “إننا في الهيئة العامة للزكاة والدخل حريصون على بذل أقصى ما بوسعنا للاطلاع بأوسع صورة ممكنة على احتياجات وآراء قطاع الأعمال، بهدف تقديم كافة أشكال الدعم اللازم أثناء عملية تطبيق الضريبة”، عادّاً مشاركة المرئيات والآراء , خطوة رئيسية وضرورية في سياق التعاون والتكامل المطلوب بين القطاعات الحكومية والخاصة إضافةً إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة.

ويمكن الاطلاع على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة من خلال الرابط الآتي: https://www.gazt.gov.sa/dzit_logon/MenuItems.jsp?menu_id=vatform&portalapp=x&ume.logon.locale=ar.

كما تؤكّد الهيئة العامة للزكاة والدخل ضرورة متابعة قراراتها وأحدث المستجدات عبر موقعها الالكتروني الرسمي: (www.gazt.gov.sa).

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