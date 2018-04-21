استعادة كأس «يوروبا ليغ» بعد تعرضها للسرقة في المكسيك

تعرضت كأس مسابقة الدوري الأوروبي في كرة القدم (يوروبا ليغ) للسرقة في المكسيك بعد عرضها في ملعب مدينة غواناخواتو وسط البلاد، قبل أن تؤكد السلطات المحلية تمكنها من استعادتها بعد ساعات.

وكانت كأس المسابقة الأوروبية الثانية من حيث الأهمية على مستوى الأندية، معروضة ليل الجمعة السبت في ملعب غواناخواتو، ضمن حفل نظمته إحدى شركات الاتصالات الراعية للمسابقة.

وأوضحت السلطات المحلية في تغريدة عبر حساب رسمي على موقع “تويتر”، “استعدنا كأس يوروبا ليغ بعدما توصلنا إلى معلومات حول السيارة التي وضعت فيها بعد الحفل”.

ولم تقدم السلطات تفاصيل عن المسؤولين عن سرقة الكأس أو الطريقة التي تمت بها استعادتها في مدينة ليون، على مسافة 50 كلم من غواناخواتو.

ويقام نهائي “يوروبا ليغ” في مدينة ليون الفرنسية في 16 مايو المقبل، ويجمع الفائزين في مواجهتي الدور نصف النهائي بين أرسنال الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، ومرسيليا الفرنسي وسالزبورغ النمسوي.

ويقام ذهاب الدور نصف النهائي في 26 نيسان/أبريل الحالي، والإياب في الثالث من مايو المقبل.