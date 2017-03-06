استعادة 520 ألف متر أراض في جدة وتبوك

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جدة : إبراهيم المدني

تبوك : سعد الشهراني

تمكنت بلدية بريمان الفرعية بأمانة جدة من إحباط تعديات على أحد المواقع شرق المحافظة .وأوضح فيصل المالكي رئيس بلدية بريمان الفرعية بأن البلدية قامت بإحباط بيع مخطط عشوائي يقع شرق مخطط الحمدانية، تقدر مساحته بـنحو 450,000 متر مربع.

حيث تم ازالة جميع البتر المستحدثة وإغلاق كافة الطرق المؤدية الى المخطط العشوائي.

وفي منطقة تبوك استعادت لجنة التعديات بمحافظة أملج أكثر من 70 ألف متر مربع من الإحداثيات في مخطط 76 شمال مدينة أملج، بعد إزالة عدد من المنازل والأحواش والاستراحات, والحواجز الترابية والشبوك الحديدية من المعتدين على الأراضي البيضاء الحكومية.

وأوضحت اللجنة أن استعادة هذه المساحات من الأراضي المعتدى عليها تمت بحضور أعضاءها ومنسوبي الجهات الأمنية وفقاً للتوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعدي على الأراضي والممتلكات العامة.