استعدادات بالمسجد الحرام لموسم رمضان

شارك عبر واتساب

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلاً من مدير إدارة الأبواب الاستاذ محمد باتي، وفضيلة مدير إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام فضيلة الشيخ ماجد السعيدي ، ووكيل إدارة النظافة الأستاذ نايف الجحدلي، وسعادة وكيل إدارة السلامة الأستاذ عبدالعزيز اللحياني ، ومدير وحدة الطيب بمكتب معالي الرئيس الأستاذ محمد الندوي، وذلك بحضور فضيلة المستشار المشرف على مكتب الرئيس العام نائب رئيس هيئة المستشارين الشيخ الدكتور يوسف الوابل، وذلك استعدادا لموسم رمضان المبارك 1438هـ.

وحثهم معاليه على رسم البسمة على محيا قاصدي المسجد الحرام ولما لذلك من الأثر الطيب على نفوسهم، وأن يقوموا منسوبي الإدارات بتطييبهم وتبخيرهم وبذل المزيد من الجهود المباركة في سبيل راحتهم.