استعدادات ضخمة لدخول ترامب البيت الأبيض

واشنطن – وكالات

تتواصل في العاصمة الأمريكية واشنطن، التحضيرات من أجل مراسم تسليم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مقاليد حكم البلاد في 20 يناير/ كانون الثاني الحالي، لخلفه الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ومن المرتقب أن تبدأ مراسم التسليم أمام مبنى الكونغرس الأمريكي بالقسم الدستوري، وستنتهي بوصول ترامب إلى البيت الأبيض، بحسب البروتوكول المتعارف عليه بالبلاد.

وتواصل السلطات مساعيها لتجهيز المكان الذي سيتابع منه آلاف الأشخاص من أمام الحديقة التي يشرف عليها مبنى الكونغرس، أداء ترامب القسم الرئاسي، وستتخذ تدابير أمنية مكثفة في المكان ذاته ومحيطه.

كما يُنتظر أن يأخذ آلاف المشاهدين أماكنهم على جانبي شارع بنسلفانيا الذي سيمر منه ترامب في طريقه من الكونغرس متجهًا إلى البيت الأبيض.

استعدادات السلطات أمام البيت الأبيض لا يقل شأنًا من استعداداتها في محيط الكونغرس وشارع بنسلفانيا، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال بناء منصة للمشاهدين أمام البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة مراسم التسليم الى نحو 200 مليون دولار، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وتعتزم السلطات حظر دخول السيارات المدنية إلى بعض الأماكن، في العاصمة، وتعليق خدمات القطارات ووسائل النقل العامة في بعض المحطات التي تقع بالقرب من الكونغرس والبيت الأبيض، يوم 20 من الشهر الجاري.

وستكون الاجراءات التي سيتخذها ترامب فور استلامه مقاليد السلطة محط اهتمام الأمريكيين.