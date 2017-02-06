استعدادات مكثفة لاستقبال العائلات بجناح التدريب التقني بالجنادرية 31

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واصل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلةً بإدارة التدريب التقني لقطاع البنات…

استعداداتها لاستقبال العائلات غداً في جناح المؤسسة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31 .

وبرزت المشاركة النسائية للمؤسسة من خلال تقديم الأركان المتنوعة للتعريف بالكليات التقنية للبنات وتخصصاتها والخدمات المقدمة لخريجاتها.

وأقسام أخرى لتقديم المعلومات الخاصة برائدات الأعمال والتدريب الأهلي.

بالإضافة إلى معرض مصاحب لعرض منتجات متدربات الكليات التقنية للبنات, ونزيلات السجون كالملابس والحقائب والاكسسوارات والأعمال الفنية وغيرها .

وأوضحت مديرة إدارة خدمات المتدربات بالمؤسسة تغريد المتوزي:

أن المؤسسة تعكف على تقديم خدماتها في المحافل والمناسبات الوطنية والاجتماعية.

لتمكّن الجميع من التعرف على برامج التدريب التقني, والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمتدرباتها عبر كلياتها التقنية المنتشرة في المملكة.

مشيرةً إلى أنه من خلال جناح المؤسسة هذا العام, ستتمكن زائرات الجناح النسائي من الالتحاق بورش تدريبية مجانية قصيرة.

تحصل من خلالها المتدربة على شهادات معتمدة من المؤسسة .

وأفادت أن قطاع التدريب بالبنات ينفذ يومياً أكثر من سبع ورش تدريبية .

تتنوع ما بين أساسيات صيانة وبرمجة الأجهزة الذكية. ورشة ماكياج العيون والحواجب، وورشة الماكياج السينمائي. ورشة صناعة الدمى وفن الديكوباج. رسم العين والحاجب. بالإضافة إلى ورشة تنظيف البشرة والمساج. ورشة رسم الحاجب والآي لاينر.

لافتةً الانتباه إلى أن جميع الورش متاحة لجميع الزائرات باختلاف الفئات العمرية .

كما كشفت مديرة إدارة خدمات المتدربات بالمؤسسة:

أن الجناح سيقدم خدمات مجانية في مجال التزيين النسائي, من خلال صالون الكلية التقنية.

مثل قص الشعر والاستشوار والعناية بالأظافر ، كما تم تجهيز ركن ترفيهي خاص للطفل يسمح ببقائهم فيه مع مختصات في التربية أثناء فترة وجود الأم في الجناح والتمتع بخدماته .

يذكر أن جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك في الجنادرية 31, يشهد يومياً برامج ممتعة وجاذبة.

تستهدف تنمية الحس الوطني والتعريف بدور الدولة ودعمها للتدريب.

وتنمية الاتجاهات الإيجابية تجاه الأعمال الفنية والمهنية.

بالإضافة إلى الفعاليات والدورات التدريبية المعتمدة المجانية للرجال والسيدات.

وكذلك التعريف بتخصصاتها لفئات ذوي الإعاقة، وبرامج الشراكات الاستراتيجية وريادة الأعمال والتأهيل المهني.

ونشر الوعي السياحي من خلال برامجها في السياحة والفندقة.

والتصنيع الغذائي وأركان الموهبة والابتكار والروبوت، إلى جانب تشغيل أكاديمية الطفل المهنية.

وإقامة مسرحٍ مهنيٍ للفعاليات والبرامج الوطنية والمهنية المصحوبة بالعديد من الجوائز القيمة والمسابقات والهدايا المقدمة من المؤسسة .