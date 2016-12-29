استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية .. انطلاق المرحلة الثالثة لإعداد ناشئي الطائرة

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الرياض-البلاد

انطلقت المرحلة الثالثة لخطة الـ30، والتي ينفذها الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، والتي تهدف إلى استكشاف العناصر الناشئة بجميع مناطق المملكة، وتدريبهم لخلق منتخبات للاستحقاقات المقبلة، والتي من أبرزها البطولة الآسيوية التي تستضيفها ميانمار مارس المقبل.

وقام الجهاز الفني للفئات السنية بقيادة المدرب محمد اللقاني، بزيارة المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي، وأجرى التدريبات الفنية والبدنية للاعبين المختارين ضمن خطة الـ 30 بأنديتهم، وتتواصل التدريبات هذا الأسبوع بالمنطقة الغربية لناشئي الاتحاد والأهلي، يليها رحلة تدريبية أخرى الأسبوع المقبل بالمنطقة الشرقية.

وفي المرحلة الأولى من الخطة تم اختيار 60 لاعبا ناشئا من جميع أندية المملكة، وعمل الاختبارات الفنية والقياس، وفي المرحلة الثانية تم اقامة معسكر إعداد وتدريب بمدينة الرياض لثلاثين لاعبا، تخلله تدريبات فنية ومحاضرات توعوية،

بالإضافة إلى الكشف الطبي من قبل طبيب هولندي على جميع اللاعبين، وقد تم إرسال نتائج الكشوفات الطبية إلى أندية اللاعبين.وتستضيف الرياض المرحلة الرابعة من الخطة، ويتخللها معسكر إعدادي لـ 54 لاعبا في يناير المقبل.