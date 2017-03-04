استعدادًا للكلاسيكو .. الاتحاد يفرض حظرا على لاعبيه

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جدة- عبدالعزيز عركوك

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرا مغلقا اعتبارا من أمس، في أحدى فنادق مدينة جدة، لحين انتهاء موعد مباراة الكلاسيو الذي سيقام غدا، في جدة على ملعب الجوهرة ضمن الجولة العشرين من مسابقة دوري جميل للمحترفين،

وكان الفريق قد أدى مرانه يوم أمس بشكل سري بعيدا عن وسائل الإعلام والجماهير بمشاركة جميع اللاعبين، بما فيهم الرباعي الأجنبي، ماعدا الحارس عساف القرني الذي يعاني من إصابة بالكتف، فيما تعرض اللاعب فهد المولد لكدمة بسيطة في الركبة، ومن المتوقع أن لا تغيبه عن لقاء الكلاسيكو،

هذا وقد ‏استقبل الفريق الكروي الأول مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة السمعية قبل بداية المران -الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين. يأتي ذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي يقدمها النادي

وعلى صعيد آخر قدم الشاعر الاتحادي عبدالرحمن الهذلي قصيدة جديدة بعنوان” نادي العاشقين” وقدم تم تلحين الأهزوجة من قبل مجموعة النمور الذهبية، ومن المنتظر أن يتم إطلاقها في الكلاسيكو.