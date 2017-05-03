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أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن القائمة المختارة من المدير الفني “الهولندي “بيرت فان مارفيك للمشاركة في الفترة الأولى من البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهته القادمة أمام منتخب أستراليا في الثامن من شهر يونيو المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م .

وسيفتتح المدرب برنامجه بمعسكر داخلي في مدينة الرياض خلال الفترة من 10 حتى 17 من شهر مايو ، و ستقتصر على اللاعبين الذين لا يرتبطون بأي مشاركة مع أنديتهم بعد نهاية الدوري السعودي للمحترفين .

وجاءت قائمة المنتخب السعودي المختارة في حراسة المرمى وليد عبدالله ، فواز القرني وفِي خط الدفاع : حسن معاذ ، عمر هوساوي ، أحمد عسيري ، حسن كادش ، عبدالرحمن العبيد ، عبدالله مادو ، وِفي خط الوسط : يحيى الشهري ، فهد المولد ، عبدالعزيز الجبرين ، جمال باجندوح ، عبدالكريم القحطاني ، عمار النجار ، أما خط الهجوم : محمد السهلاوي ، نايف هزازي .

يذكر أن الفترة الثانية من البرنامج الإعدادي ستنطلق بمعسكر خارجي في مدينة فرانكفورت الألمانية في الفترة من يوم 20 حتى 27 من شهر مايو .

و ستقتصر كذلك على اللاعبين الذين لا يرتبطون بأي مشاركة مع أنديتهم في دوري أبطال آسيا .

وفي الفترة الثالثة و الأخيرة سيقيم الأخضر معسكر خارجي في مدينة أديلايد الأسترالية وسينطلق في الـ 31 من شهر مايو بانتظام لاعبي الأندية المشاركة خارجياً وسيكون بمثابة الإعداد الأخير الذي يسبق مواجهة منتخب أستراليا .