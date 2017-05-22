استعدادًا لمواجهة الكنغر في تصفيات المونديال .. الأخضر يدشن معسكر فرانكفورت

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المنسق الإعلامي : فهد السليم

وصلت بعثة المنتخب الأول لكرة القدم أمس، إلى مطار فرانكفورت الدولي بجمهورية ألمانيا؛ للانتظام في الفترة الثانية من البرنامج الإعدادي، استعدادًا لمواجهة الأخضر القادمة، أمام منتخب أستراليا في الثامن من شهر يونيو، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018، حيث ستستمر الفترة، لمدة 7 أيام في مدينة فرانكفورت الألمانية . وكان في استقبال بعثة الأخضر مسؤولو القنصلية السعودية بفرانكفورت، التي ساهمت في تسهيل إجراءات دخول البعثة . وقد بدأ المنتخب مساء أمس، أولى حصصه التدريبية، على ملاعب التدريب بكومرتسبانك أرينا بفرانكفورت. بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإحماء، ليشرع بعدها المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، التي تركزت على تمرين التمرير، بعدها تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات صغيرة، ركزت على اللعب السريع، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. وقد اجتمع المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك، بلاعبي المنتخب، وتحدث عن البرنامج التدريبي طوال الفترة الثانية، و كشف عن الأهداف التي يسعى لتحقيقها عبر معسكر فرانكفورت، مؤكدا عن ثقته الكبيرة باللاعبين في تحقيق الأهداف.