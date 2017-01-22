استعراض التعاون الإعلامي مع لبنان

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بيروت – واس

قام القائم بالأعمال بالإنابة لدى سفارة المملكة في لبنان المستشار وليد بن عبد الله بخاري بزيارة مبنى الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام في بيروت يرافقه مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية في بيروت حسن الغبين.

والتقى بخاري خلال الزيارة مديرة الوكالة لور سليمان حيث جرى استعراض أوجه التعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين ومجالات تطويرها، متجولا في أقسام الوكالة واطلع على سير العمل كما تفقد الأرشيف واطلع على التجهيزات الفنية.