استعراض لطائرات الجناح الثابت في مهرجان (عربة)

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الرياض – البلاد

اختتمت فعاليات مهرجان ” عربة ” الذي أقيم لـ3 أيام في مطار بنبان للرياضات الجوية، الذي يجمع لأول مرة بين عروض الرياضات الجوية ومشغلي عربات الطعام بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الطيار فهد بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن فهد بن مشعل، إذ استعرضت أنواع الطائرات ذات الجناح الثابت والجايروكبتر وطائرات التحكم عن بعد.

من جهته أكد الأمير فهد بن مشعل أن الطيران العام والرياضي مجال كبير جداً لاستيعاب شباب الوطن الهواة ، وقال : “نرى حالياً توسع كبير في ممارسة الطيران الرياضي بجميع أنواعه وهذا شيء مبشر وواعد، والدولة – رعاها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قدمت الكثير من الإمكانيات للشباب في مجال الطيران والواجب على الجميع تشجيع هؤلاء الشباب.

من جانبه شدد المشرف على الفعالية سعود الفغم أهمية اجتماع أبناء المملكة من ممارسي الطيران الرياضي في مثل هذه الفعالية الاجتماعية ، فيما قدم الأمير فهد بن مشعل شكره وتقديره لجميع المسئولين عن الفعالية ، على رأسهم الكابتن إبراهيم الزكري المشرف على العمليات الجوية .