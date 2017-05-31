استعرضا التعاون الصناعي ومكافحة الإرهاب .. الرئيس الروسي وولي ولي العهد يبحثان تعزيز التوافق حول الاتفاق النفطي

موسكو- واس

استقبل فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في الكرملين بموسكو أمس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وفي بداية اللقاء رحب الرئيس الروسي بسمو ولي ولي العهد، في زيارته الحالية لموسكو ، معبرًا عن رغبته بنقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، فيما نقل سمو ولي ولي العهد تحيات خادم الحرمين الشريفين لفخامة الرئيس الروسي.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع تعزيز التوافق السعودي الروسي حول الاتفاق النفطي الذي قادته المملكة إذ يضمن لأول مرة في تاريخ المنظمة تعاون الدول المنتجة للنفط من خارج «أوبك»، وعلى رأسها روسيا، كما بحثا فرص تحفيز هذا الاتفاق وتفعيله لتحقيق عوائد إيجابية لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع التعاون السعودي الروسي في مجال الصناعات البتروكيماوية وعددًا من الصناعات النفطية.

وبحث الجانبان الشراكة وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف بما في ذلك آسيا الوسطى.

كما تم اتفاق بين المملكة وروسيا على عدد من القضايا الإقليمية، وأبدى الجانبان تفاؤلا حيال الأزمة السورية.

حضر اللقاء معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان.

ومن الجانب الروسي معالي وزير الخارجية سيرجي لافروف ومعالي وزير الدفاع سيرجي شايفو ومعالي مساعد الرئيس الروسي للشؤون السياسية يوري أوشاكوف ومعالي وزير الطاقة ألكسندر نوفاك والرئيس التنفيذي لشركة روس نفط الروسية إيغور سيتشين ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دمترييف .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد بدأ ـ بحفظ الله تعالى أمس الثلاثاء زيارة عمل لروسيا الاتحادية، استجابة للدعوة المقدمة من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ

وقال بيان من الديوان الملكي أمس، إن سمو ولي ولي العهد يلتقي خلال الزيارة بفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من كبار المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية، وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

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