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استغاثة معنفة أبها تستنهض المغردين

كتبه albilad_adminaccess_time17 / رجب / 1439 هـ       3 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ــ البلاد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو لفتاة في مدينة أبها تصرخ، وتستغيث بعد تعرضها للتعنيف.

بدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، عبر حسابه الرسمي في تويتر، عن الوصول للسيدة، قائلا: إنه جار التحقيق في مقطع الفيديو المتداول.

وكان مقطع الفيديو قد اثار استهجانا كبيرا من قبل نشطاء تويتر، حيث احتل وسم #انقذوا_معنفة_أبها مرتبة متقدمة بين أكثر الوسوم تداولاً في المملكة، طالب من خلاله روّاد الموقع بإنزال أقصى عقوبة بحق المتسبب بهذه الحادثة.

albilad_admin

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