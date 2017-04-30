استقالة الشيخ أحمد الفهد من الفيفا

شارك عبر واتساب

دفع رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد ، اليوم الأحد ، باستقالته من منصبه في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وأفاد الشيخ أحمد في بيان له ، بانسحابه من المشاركة في الانتخابات على العضوية الآسيوية في الفيفا والتي ستجرى في البحرين في الثامن من مايو المقبل، وهو المنصب الذي يتولاه حاليا.

وفند الشيخ أحمد الفهد الصباح التورط في قضية الرشوة التي أدين بها في وقت سابق مسؤول في الفيفا ، وقال “فيما يتعلق بالادعاءات حول الأموال غير القانونية لريتشارد لاي، يمكنني فقط الإشارة إلى بياني السابق، وانفي بقوة ارتكاب أي مخالفة”.

وتعهد الشيخ أحمد بـ”الدفاع بقوة عن النزاهة والسمعة لأي منظمة يمثلها في أي مراجعة قانونية ذات صلة لإثبات أن هذه بالنسبة لي ادعاءات مفاجئة تماما”

وتابع “رغم ذلك لا أريد لهذه الادعاءات أن تصرف الانتباه عن الكونجرس المقبل للفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لذا وبعد تفكير متأني قررت أنه من مصلحة الفيفا والاتحاد الآسيوي أن اسحب ملف ترشحي لعضوية مجلس الفيفا، والاستقالة من منصبي الحالي في كرة القدم”.