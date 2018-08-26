دولية

استقالة وزيرة خارجية أستراليا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time13 / ذو الحجة / 1439 هـ      26 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
استقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب من منصبها بعد أن فشلت في الفوز بزعامة حزب الأحرار الحاكم في أستراليا قبل يومين.

وقالت بيشوب في بيان اليوم، أبلغت رئيس الوزراء سكوت موريسون بأنني سأستقيل من منصبي كوزيرة للخارجية

وسأظل عضوًا في البرلمان صوتًا قوياً لولاية غرب أستراليا

موضحة أنها لم تتخذ أي قرار بشأن ما إذا كانت ستخوض الانتخابات الاتحادية المقبلة التي من المقرر أن تعقد في مايو 2019م.

وتغلب وزير الخزانة السابق سكوت موريسون على وزير الداخلية السابق بيتر داتون في الجولة الثانية من التصويت ليصبح رئيس وزراء أستراليا الـ 30.

ومن المتوقع أن يعلن موريسون عن أعضاء حكومته خلال الأيام القليلة المقبلة.

ibrahim

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