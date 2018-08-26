استقالة وزيرة خارجية أستراليا

استقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب من منصبها بعد أن فشلت في الفوز بزعامة حزب الأحرار الحاكم في أستراليا قبل يومين.

وقالت بيشوب في بيان اليوم، أبلغت رئيس الوزراء سكوت موريسون بأنني سأستقيل من منصبي كوزيرة للخارجية

وسأظل عضوًا في البرلمان صوتًا قوياً لولاية غرب أستراليا

موضحة أنها لم تتخذ أي قرار بشأن ما إذا كانت ستخوض الانتخابات الاتحادية المقبلة التي من المقرر أن تعقد في مايو 2019م.

وتغلب وزير الخزانة السابق سكوت موريسون على وزير الداخلية السابق بيتر داتون في الجولة الثانية من التصويت ليصبح رئيس وزراء أستراليا الـ 30.

ومن المتوقع أن يعلن موريسون عن أعضاء حكومته خلال الأيام القليلة المقبلة.