استقالة وزيرة خارجية الأرجنتين

بيونس إيرس

أعلن الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، اليوم أن وزيرة الخارجية، سوزانا مالكورا، قدمت استقالتها لرغبتها دون أي ضغوط من قبله أو من قبل رئيس الحكومة.

وقال رئيس الأرجنتين في مؤتمر صحفي بهذا الخصوص:” الوزيرة توقفت عن شغل هذا المنصب المهم لأسباب خاصة بها”، موضحا أن وزيرة الخارجية السابقة ستغادر البلاد للعيش في إسبانيا التي تقطنها عائلتها.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء الأرجنتيني، ماركوس بينيا، أن سفير البلاد لدى فرنسا، خورخي فوري، سيشغل منصب وزير الخارجية خلفا لمالكورا.

يذكر أن سوزانا مالكورا البالغة من العمر 62 عاما قد شغلت منصب مديرة مكتب الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون لعامين ونصف العام قبل أن تعين وزيرة خارجية الأرجنتين في ديسمبر 2015،

كما شغلت في الأعوام 2008-2012 منصب نائب الأمين العام ومديرة مديرية الدعم الميداني التابعة للأمم المتحدة، وكانت مالكورا من ضمن 12 مرشحا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة الذي فاز به أنطونيو غوتيريش.